Американець Лайлз виграв 200-метрівку на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Американський бігун Ноа Лайлз з найкращим результатом сезону в світі та рекордом Пвівнічної Америки тріумфував на чемпіонаті світу в бігу на 200 м.

Уже дворазовий чемпіон світу у цій дисципліні подолав дистанцію за 19.31 WL. Другим фінішував інший американець Кенет Беднарек (19.77 SB), брозову медаль здобув їх співвітчизник Еррійон Найтон (19.80).

Українці у цій дисципліні участі не брали.

Back-to-back world 200m champion ✔️

North American record (19.31) ✔️@LylesNoah 🇺🇸, take a bow 👏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/SwJYna46jc — World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022

200-метрівку у жінок виграла ямайка Шеріка Джексон.

22 липня Ганна Рижикова вийде на старт фінального забігу на 400 м з бар'єрами.