Американець Лайлз виграв 200-метрівку на чемпіонаті світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Американський бігун Ноа Лайлз з найкращим результатом сезону в світі та рекордом Пвівнічної Америки тріумфував на чемпіонаті світу в бігу на 200 м.
Уже дворазовий чемпіон світу у цій дисципліні подолав дистанцію за 19.31 WL. Другим фінішував інший американець Кенет Беднарек (19.77 SB), брозову медаль здобув їх співвітчизник Еррійон Найтон (19.80).
Українці у цій дисципліні участі не брали.
Back-to-back world 200m champion ✔️— World Athletics (@WorldAthletics) July 22, 2022
North American record (19.31) ✔️@LylesNoah 🇺🇸, take a bow 👏#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/SwJYna46jc
200-метрівку у жінок виграла ямайка Шеріка Джексон.
22 липня Ганна Рижикова вийде на старт фінального забігу на 400 м з бар'єрами.