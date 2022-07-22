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Американець Лайлз виграв 200-метрівку на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 10:31 308 0
Американець Лайлз виграв 200-метрівку на чемпіонаті світу-2022
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Американський бігун Ноа Лайлз з найкращим результатом сезону в світі та рекордом Пвівнічної Америки тріумфував на чемпіонаті світу в бігу на 200 м.

Уже дворазовий чемпіон світу у цій дисципліні подолав дистанцію за 19.31 WL. Другим фінішував інший американець Кенет Беднарек (19.77 SB), брозову медаль здобув їх співвітчизник Еррійон Найтон (19.80).

Українці у цій дисципліні участі не брали.

200-метрівку у жінок виграла ямайка Шеріка Джексон.

22 липня Ганна Рижикова вийде на старт фінального забігу на 400 м з бар'єрами.

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