Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота

Джерело - Чемпіон.
Український метальник молота Михайло Кохан впевнено кваліфікувався у фінал чемпіонату світу, який щойно стартував в американському Юджині.
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
21-річний українець в третій спробі в групі B виконав кваліфікаційцний норматив (77,50), метнувши снаряд на 77,58.
Кваліфікація, група А
Кваліфікація, група B
Фінал відбудеться в суботу, 17 липня о 22:00 за київським часом.
Чемпіонат світу пройде з 15 по 24 липня. До складу збірної України потрапило 22 атлети в 19 видах програми.