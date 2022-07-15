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Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота

Вчора 21:33 441 0
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
#Михайло Кохан, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Український метальник молота Михайло Кохан впевнено кваліфікувався у фінал чемпіонату світу, який щойно стартував в американському Юджині.

Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах

21-річний українець в третій спробі в групі B виконав кваліфікаційцний норматив (77,50), метнувши снаряд на 77,58.

Кваліфікація, група А

Кваліфікація, група B

Фінал відбудеться в суботу, 17 липня о 22:00 за київським часом.

Чемпіонат світу пройде з 15 по 24 липня. До складу збірної України потрапило 22 атлети в 19 видах програми.

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