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Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні

Сьогодні 20:26 42 0
Ефіопець показав перший рекордний результат на цьому турнірі
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики в американському Юджині відбувся найшвидший марафон в історії ЧС. 

Уперше в кар'єрі титул чемпіона світу здобув ефіопець Тамірат Тола.Він фінішував з результатом 2:05:36 години, перевершивши попередній рекорд кенійця Абеля Кіруї (2:06:54), що тримався з мундіалю 2009 року. А от світовий рекорд, який належить кенійцю Еліуду Кіпчоґе, що встановлено на Берлінському марафоні 2018 року (2:01:39), не вдалося перевершити. Відзначимо, що у цьому марафоні чимало спортсменів вибігли з 2:10:00.

Українські легкоатлети здобули ліцензії на марафон, але на змагання не приїхали. 

Чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики
Марафон (чоловіки) 
Фінал
17 липня

1. Тамірат Тола (Ефіопія) 2:05:36

2. Мосінет Ґеремев (Ефіопія) 2:06:44

3. Башир Абді (Бельгія) 2:06:48

Марина Бех-Романчук упевнено подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вийшли в фінал у секторі зі стрибків у висоту.

Михайло Кохан посів лише сьоме місце в фіналі з метання молота.

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