Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики в американському Юджині відбувся найшвидший марафон в історії ЧС.
Уперше в кар'єрі титул чемпіона світу здобув ефіопець Тамірат Тола.Він фінішував з результатом 2:05:36 години, перевершивши попередній рекорд кенійця Абеля Кіруї (2:06:54), що тримався з мундіалю 2009 року. А от світовий рекорд, який належить кенійцю Еліуду Кіпчоґе, що встановлено на Берлінському марафоні 2018 року (2:01:39), не вдалося перевершити. Відзначимо, що у цьому марафоні чимало спортсменів вибігли з 2:10:00.
Українські легкоатлети здобули ліцензії на марафон, але на змагання не приїхали.
1. Тамірат Тола (Ефіопія) 2:05:36
2. Мосінет Ґеремев (Ефіопія) 2:06:44
3. Башир Абді (Бельгія) 2:06:48
Марина Бех-Романчук упевнено подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вийшли в фінал у секторі зі стрибків у висоту.
Михайло Кохан посів лише сьоме місце в фіналі з метання молота.