Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні

Ефіопець показав перший рекордний результат на цьому турнірі

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики в американському Юджині відбувся найшвидший марафон в історії ЧС.

Уперше в кар'єрі титул чемпіона світу здобув ефіопець Тамірат Тола.Він фінішував з результатом 2:05:36 години, перевершивши попередній рекорд кенійця Абеля Кіруї (2:06:54), що тримався з мундіалю 2009 року. А от світовий рекорд, який належить кенійцю Еліуду Кіпчоґе, що встановлено на Берлінському марафоні 2018 року (2:01:39), не вдалося перевершити. Відзначимо, що у цьому марафоні чимало спортсменів вибігли з 2:10:00.

Українські легкоатлети здобули ліцензії на марафон, але на змагання не приїхали.

Чемпіонат світу-2022 з легкої атлетики

Марафон (чоловіки)

Фінал

17 липня

1. Тамірат Тола (Ефіопія) 2:05:36

2. Мосінет Ґеремев (Ефіопія) 2:06:44

3. Башир Абді (Бельгія) 2:06:48

Марина Бех-Романчук упевнено подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вийшли в фінал у секторі зі стрибків у висоту.

Михайло Кохан посів лише сьоме місце в фіналі з метання молота.