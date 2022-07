Андерсон Пітерс успішно захистив титул чемпіона світу з метання списа

Гренадський легкоатлет Андерсон Пітерс здобув золоту нагороду в метанні списа на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Пітерса вдруге виграв світову першість, його результат - 90.54. Друге місце посів Нірадж Чопра з Індії (88.13), третє - чех Якуб Вадлейх (88.09).

Українці в цій дисципліні участі не брали.

ANDERSON FOR THE REPEAT 🥇🥇@peters_oly 🇬🇩 throws a huge 90.54m to successfully defend his world javelin title!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/3r0TROWHml