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Андерсон Пітерс успішно захистив титул чемпіона світу з метання списа

Сьогодні 08:20 239 0
Андерсон Пітерс успішно захистив титул чемпіона світу з метання списа
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Гренадський легкоатлет Андерсон Пітерс здобув золоту нагороду в метанні списа на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Пітерса вдруге виграв світову першість, його результат - 90.54. Друге місце посів Нірадж Чопра з Індії (88.13), третє - чех Якуб Вадлейх (88.09).

Українці в цій дисципліні участі не брали.

Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.

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