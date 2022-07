Китаєць Ван виграв золото у стрибках у довжину на чемпіонаті світу

Китаєць Цзянань Ван здобув перемогу у стрибках у довжину на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.

Він показав результат 8,36 м. Друге місце посів грецький спортсмен Мітіадіс Тентоглу (8,32). Трійку найкращих замкнув швейцарець Саймон Ехаммер (8,16)

