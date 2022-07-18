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Американка Наджеотт виграла золото в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу

Сьогодні 10:22 241 0
Американка Наджеотт виграла золото в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Американська спортсменка Кеті Наджеотт здобула перемогу в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.

Вона підкорила висоту 4,85 м. Такий самий результат продемонструвала її співвітчизниця Сенді Морріс, але зробивши це із другої спроби - срібло у підсумку. Трійку найкращих замкнула Ніна Кеннеді з Австралії із результатом 4,80 м.

Нагадаємо, українка Килипко не змогла потрапити до фіналу в цьому виді.

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