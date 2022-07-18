Американка Наджеотт виграла золото в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Американська спортсменка Кеті Наджеотт здобула перемогу в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.
Вона підкорила висоту 4,85 м. Такий самий результат продемонструвала її співвітчизниця Сенді Морріс, але зробивши це із другої спроби - срібло у підсумку. Трійку найкращих замкнула Ніна Кеннеді з Австралії із результатом 4,80 м.
US pole vault history 💪— World Athletics (@WorldAthletics) July 18, 2022
Olympic champion @ktnago13 🇺🇸 and world indoor champion @sandicheekspv 🇺🇸 go 1-2 on home turff! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/omrNOkxmXF
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Нагадаємо, українка Килипко не змогла потрапити до фіналу в цьому виді.