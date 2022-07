Американка Наджеотт виграла золото в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу

Американська спортсменка Кеті Наджеотт здобула перемогу в стрибках із жердиною на чемпіонаті світу з легкої атлетики у США.

Вона підкорила висоту 4,85 м. Такий самий результат продемонструвала її співвітчизниця Сенді Морріс, але зробивши це із другої спроби - срібло у підсумку. Трійку найкращих замкнула Ніна Кеннеді з Австралії із результатом 4,80 м.

US pole vault history 💪



Olympic champion @ktnago13 🇺🇸 and world indoor champion @sandicheekspv 🇺🇸 go 1-2 on home turff! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/omrNOkxmXF