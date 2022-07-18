Головне
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
Сьогодні 11:49 139
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:28 2729
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
Сьогодні 10:18 20374
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 18437
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Сьогодні 09:48 226855
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 239
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 352
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 586
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 588
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 10814
Прямі трансляції

Легендарний американець Кроузер з рекордом виграв змагання зі штовхання ядра на чемпіонаті світу

Сьогодні 11:01 208 0
Американці зайняли весь подіум у секторі зі штовхання ядра
Легендарний американець Кроузер з рекордом виграв змагання зі штовхання ядра на чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон американець Раяе Кроузер виграв золоту медаль в штовханні ядра на чемпіонаті світу-2022.

Американець штовхнув снаряд на 22.94, що є рекордом світових першостей. Другий результат показав його співвітчизник Джо Ковач (22.89 SB), брозну виборов також господар змагань Джош Авотунде (22.29 PB).

Зазначимо, Кроузер вперше став чемпіоном світу. Українських не була представлена в цьому виді.

Нагадаємо, змагання в стрибках із жердиною та метанні молота серед жінок також завершилися перемогами господарів: Американки Наджеотт і Андерсен тріумфували в стрибках із жердиною та метанні молота відповідно

Коментарі ()
Популярне зараз
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 18437
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України 226855
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції 20374
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 10814
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 3614
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2729
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7300
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19849
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10845 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16126 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72668 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23665 4