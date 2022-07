Дворазовий олімпійський чемпіон американець Раяе Кроузер виграв золоту медаль в штовханні ядра на чемпіонаті світу-2022.

Американець штовхнув снаряд на 22.94, що є рекордом світових першостей. Другий результат показав його співвітчизник Джо Ковач (22.89 SB), брозну виборов також господар змагань Джош Авотунде (22.29 PB).

Зазначимо, Кроузер вперше став чемпіоном світу. Українських не була представлена в цьому виді.

The two-time Olympic champion is now the world champion 💪@RCrouserThrows 🇺🇸 beats @JoeKovacsUSA 🇺🇸 to finally win first world shot put title!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Hd0LkYz1oT