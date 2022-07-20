Британець Вайтман сенсаційно став чемпіоном світу в бігу на 1500 м

Джерело - Чемпіон.

Британський бігун Джейк Вайтман виграв фінал у бігу на 1500 м на чемпіонаті світу-2022 в американському Юджині.

Час чемпіона - 3:29.23 є найкращим найкращим результатом сезону в світі. Срібну медаль завоював уславлений норвежець Інгебрігтсен (3:29.47 SB), бронзову - іспанець Мохамед Катір (3:29.90 SB).

Українські бігуни в цій дисципліні участі не брали.

Нагадаємо, Ярослова Магучіх здобула срібну медаль в стрибках у довжину, Ірина Герщанко - посіла четверте місце.

Напередодні Андрій Проценео виборов бронзова медаль в секторі стрибунів у висоту.