36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті

Легендарна спринтерка з Ямайки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс виграла фінальний забіг на 100 м на чемпіонаті світу в Юджині.

Результат 36-річної спринтерки - 10.67 - новий рекорд чемпіонатів світу. Другою фінішувала Шеріка Джексон з Ямайки (10.73 PB), третьою - також представниця Ямайки Елейн Томпсон (10.81).

IN A WORLD OF HER OWN 🙌@realshellyannfp 🇯🇲 destroys the championship 100m record in 10.67 to claim her FIFTH world 100m title and leads a Jamaican sweep 💪#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/g0cflr1dbV