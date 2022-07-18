Головне
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
Сьогодні 11:49 142
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:28 2729
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
Сьогодні 10:18 20374
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 18438
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Сьогодні 09:48 226855
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 239
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 352
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 586
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 588
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 10816
Прямі трансляції

36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті

Сьогодні 11:49 142 0
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Легендарна спринтерка з Ямайки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс виграла фінальний забіг на 100 м на чемпіонаті світу в Юджині.

Результат 36-річної спринтерки - 10.67 - новий рекорд чемпіонатів світу. Другою фінішувала Шеріка Джексон з Ямайки (10.73 PB), третьою - також представниця Ямайки Елейн Томпсон (10.81).

Триразова олімпійська чемпіонка Фрейзер-Прайс здобула вже 10-ту (5 особистих і 5 естафетних) золоту медаль на чемпіонатах світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 3614
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 10816
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 18438
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції 20374
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України 226855
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2729
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 12917 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18310
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9203
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6455
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38591
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4860