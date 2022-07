Спринтерка з Ямайки Шеріка Джексон здобуло золоту медаль чемпіонату світу в бігу на 200 м.

Чемпіонка подолала дистанцію з новим рекодом першостей світу за 21.45 CR. Другою фінішувала легендарна ямайка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (21.81 SB), третя - британка Діна Ашер-Сміт (22.02).

Зазначимо, для Фрейзер-Прайс це 13 медаль чемпіонатів світу (10 золотих) .

Championship record ✔️

Second fastest time in history ✔️@sherickajacko 🇯🇲 is the world 200m champion in 21.45!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/Bs1IfadT1F