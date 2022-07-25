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Жіноча збірна США виграла естафету 4х400 м на чемпіонаті світу-2022

Сьогодні 06:10 173 0
Жіноча збірна США виграла естафету 4х400 м на чемпіонаті світу-2022
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна США впевнено виграла естафету 4х400 м на домашньому чемпіонаті світу-2022.

Американки подолали дистанцію з найкращим результатом сезону в світі - 3:17.79. срібними призерками стала бігунки з Ямайки (3:20.74 SB), бронза їде до Великої Британії (3:20.74 SB).

Нагадаємо, збірній України не вистачило 14 сотих секунди, щоб пробитися у фінал естафети.

Українка Марина Бех-Романчук в останній день ЧС невдало виступила в секторі зі стрибків у довжину, показавши лише 8-й результат. Українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.

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