Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбудуться три поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Динамо вдома зіграє з Колосом, а Шахтар зустрінеться з Чорноморцем. Також Полісся вдома буде протистояти луганській Зорі.

Розклад матчів УПЛ на 5 травня

13:00 Полісся — Зоря

15:30 Динамо — Колос

18:00 Шахтар — Чорноморець

Турнірна таблиця

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Оболонь мінімально здолала ЛНЗ, а Металіст 1925 святкував перемогу над Ворсклою.