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Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:06 166 0
Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ
#Зоря, #Колос, #Полісся, #Чорноморець, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 5 травня, відбудуться три поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Динамо вдома зіграє з Колосом, а Шахтар зустрінеться з Чорноморцем. Також Полісся вдома буде протистояти луганській Зорі.

Розклад матчів УПЛ на 5 травня

  • 13:00 Полісся — Зоря
  • 15:30 Динамо — Колос
  • 18:00 Шахтар — Чорноморець

Турнірна таблиця

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Оболонь мінімально здолала ЛНЗ, а Металіст 1925 святкував перемогу над Ворсклою.

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