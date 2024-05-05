Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 5 травня, відбудуться три поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.
Зокрема, Динамо вдома зіграє з Колосом, а Шахтар зустрінеться з Чорноморцем. Також Полісся вдома буде протистояти луганській Зорі.
Розклад матчів УПЛ на 5 травня
- 13:00 Полісся — Зоря
- 15:30 Динамо — Колос
- 18:00 Шахтар — Чорноморець
Турнірна таблиця
Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Оболонь мінімально здолала ЛНЗ, а Металіст 1925 святкував перемогу над Ворсклою.