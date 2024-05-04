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Металіст 1925 переграв Ворсклу та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ

Сьогодні 20:00 161 0
Металіст 1925 переграв Ворсклу та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ
#Ворскла, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 святкував перемогу над полтавською Ворсклою у грі 27 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:2.

У першому таймі зустрічі Микита Безуглий відкрив рахунок. Але досить швидко гості зрівняли рахунок завдяки голу Кане. До перерви Артем Габелок знову вивів Металіст 1925 вперед, забивши своїй колишній команді. 

У другому таймі харківська команда забила втретє: Дмитро Юсов реалізував пенальті. У компенсовані хвилини Степанюку також реалізував 11-метровий та встановив остаточний рахунок — 3:2. Ця перемога дозволила підопічним Віктора Скрипника перервати безвиграшну серію, яка складала аж 14 ігор. Також це перша офіційна звитяга харківської команди під керівництвом Віктора Скрипника.

Після зіграного матчу Металіст 1925 з 22 очками піднявся на 14 місце в турнірній таблиці, полтавська команда залишилася на восьмій сходинці. 

У 28 турі УПЛ, 11 травня, Ворскла вдома зіграє з Минаєм, а наступного дня Металіст 1925 завітає в гості до Чорноморця.

Чемпіонат України — УПЛ
27 тур, 4 травня

Металіст 1925 — Ворскла 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 — 26 Безуглий, 1:1 — 32 Кане, 2:1 — 39 Габелок, 3:1 — 79 Юсов (пен), 3:2 — 90+4 Степанюк (пен)

Металіст 1925: Мозіль, Безуглий, Імереков, Фарина, Капінус, Габелок (Вачіберадзе 90+2), Обіная, Юсов (Арі 81), Гармаш (Курило 90+3), Борячук (Фрімпонг 73), Сидоров (Бичек 73).

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула, Челядін (Скляр 59), Сіссоко (Глущенко 75), Кане (Феліпе 75), Нестеренко (Мякушко 59), Якубу (Корнієнко 46), Степанюк.

Попередження: Гармаш 46, Корнієнко 86, Степанюк 90+1, Імереков 90+3.

Нагадаємо, Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, а Оболонь мінімально здолала ЛНЗ.

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