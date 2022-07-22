Боровська не змогла фінішувати на ЧС-2022 у спортивній ходьбі на 35 км

Джерело - Чемпіон.

Українська скороходка Надія Боровська не фінішувала в змаганнях зі спортивної ходьби на 35 км на чемпіонаті світу-2022 в Юджині.

Українка зійшла з дистанції на 21-му кілометрі.

Дворазовою чемпіонкою Юджина-2022 стала перуанка Кімберлі Гарсія Леон. Переможниця подолала дистанцію за 2:39:16, що є рекордом чемпіонатів світу. Другою з особистим рекордом фінішувала полька Катаржина Катаржина Зджебло (2:40:03 PB), третьою - Шиджи Кіянг.

Таким чином, п'єдестал пошани на 35 км - ідентичний дистанції на 20 км.