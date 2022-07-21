Казахстанка Жеруто з рекордом перемогла в стипль-чезі на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Казахстанська бігунка кенійського походження Нора Жеруто виграла фінальний забіг чемпіонату світу-2022 на 3000 м із перешкодами, оновивши рекорд першостей.
Час переможниці - 8:53.02 CR. Другою з національним рекордом ефіопка фінішувала Верквуха Гетачью (8:54.61 NR), третьою - її співвітчизниця Мекідес Абебе (8:56.08 PB).
Українка Наталія Стребкова завершила змагання ще після першого раунду.
WHAT A RACE 🤯— World Athletics (@WorldAthletics) July 21, 2022
Four national records, first time three women finish inside 9 minutes.
And the world title in a championship record time in 8:53.02 for Norah Jeruto 🇰🇿!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/YWGYo5bYaW
Змагання в секторі з метання диска вирала китаянка Бін Фенг.
Нагадаємо, Ганна Рижикова з 8-м часом пробилася в фінал бігу на 400 м з бар'єрами. Після шести змагальних днів у збірної України дві медалі, обидві в стрибках у висоту - бронза Андрія Проценка та срібло Ярослави Магучіх.