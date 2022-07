Казахстанка Жеруто з рекордом перемогла в стипль-чезі на чемпіонаті світу

Казахстанська бігунка кенійського походження Нора Жеруто виграла фінальний забіг чемпіонату світу-2022 на 3000 м із перешкодами, оновивши рекорд першостей.

Час переможниці - 8:53.02 CR. Другою з національним рекордом ефіопка фінішувала Верквуха Гетачью (8:54.61 NR), третьою - її співвітчизниця Мекідес Абебе (8:56.08 PB).

Українка Наталія Стребкова завершила змагання ще після першого раунду.

WHAT A RACE 🤯



Four national records, first time three women finish inside 9 minutes.



And the world title in a championship record time in 8:53.02 for Norah Jeruto 🇰🇿!#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/YWGYo5bYaW