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Казахстанка Жеруто з рекордом перемогла в стипль-чезі на чемпіонаті світу

Сьогодні 09:58 332 0
Казахстанка Жеруто з рекордом перемогла в стипль-чезі на чемпіонаті світу
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Казахстанська бігунка кенійського походження Нора Жеруто виграла фінальний забіг чемпіонату світу-2022 на 3000 м із перешкодами, оновивши рекорд першостей.

Час переможниці - 8:53.02 CR. Другою з національним рекордом ефіопка фінішувала Верквуха Гетачью (8:54.61 NR), третьою - її співвітчизниця Мекідес Абебе (8:56.08 PB).

Українка Наталія Стребкова завершила змагання ще після першого раунду.

Змагання в секторі з метання диска вирала китаянка Бін Фенг. 

Нагадаємо, Ганна Рижикова з 8-м часом пробилася в фінал бігу на 400 м з бар'єрами. Після шести змагальних днів у збірної України дві медалі, обидві в стрибках у висоту  - бронза Андрія Проценка та срібло Ярослави Магучіх.

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