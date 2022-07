Португалець Пічардо виграв золото у потрійному стрибку на ЧС-2022

Португальський спортсмен Педро Пічардо посів перше місце в потрійному стрибку на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Олімпійський чемпіон продемонстрував результат 17.95, встановивши найкращий результат сезону у світі. Другим фінішував редставник Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занго (17.55 SB), третє місце посів китаєць Чжу Ямін (17.31 SB).

Українці у цій дисципліні участі не брали.

