Проценко виборов бронзову медаль чемпіонату світу в стрибках у висоту

Перша медаль України на світовій першості

Джерело - Чемпіон.

Херсонець Андрій Проценко став бронзовим призером чемпіонату світу-2022 у стрибках у висоту.

Проценко з третьої спроби зміг подолати висоту 2.33 (SB), що дозволило українцю потрапити на подіум. Після двох невдалих спроб на висоті 2.35, Проценко переніс третю на 2.37, однак не зміг її подолати.

Для 34-річного українського стрибуна це перша медаль літніх чемпіонатів світу.

Чемпіоном став катарець Мутах Есса Баршим (2.37 WL), срібну медаль завоював кореєць Сан Хьок (2.35 =NR).

Зазначимо, після російського воєнного вторгнення в Україну Проценко більше місяця перебував в окупації і тренувався в полі.

Марина-Бех Романчук невдало виступила в фіналі змагань з потрійного стрибка - українка посіла лише 11 місце.