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Ель Баккалі - чемпіон світу-2022 в бігу на 3 000 м із перешкодами

Сьогодні 08:03 166 0
Ель Баккалі - чемпіон світу-2022 в бігу на 3 000 м із перешкодами
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Суф'ян ель Баккалі з Марокко виграв фінальний забіг чемпіонату світу в стипль-чезі та вперше завоював золоту медаль світової першості.

26-річний бігун подолав дистанцію 3000 м із перешкодами за 8:25.13. Другим фінішував ефіопець Ламеча Гірма (8:26.01), третім - кенієць Консеслус Кіпруто (8:27.92).

Таким чином, мароканець до срібла Лондона-2017 та Дохи-2019 додав золото Юджина-2022.

Українські бігуни в цьому виді участі не брали.

Нагадаємо, Андрій Проценко приніс Україні першу медаль ЧС-2022. 34-річний херсонець став третім у стрибках у висоту. Марина Бех-Романчук невдало виступила в фіналі змагань з потрійного стрибка - лише 11 місце.

Чемпіонкою світу в семиборстві стала бельгійка Нафіссату Тіам.

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