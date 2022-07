Словенець Чех з рекордом виграв золото чемпіонату світу в метанні диска

Кріст'ян Чех зі Словенії став чемпіоном світу в метанні диска, оновивши рекорд світовий першостей.

У своїй найкращій спробі 23-річний атлет метнув снаряд на 71.13 (CR). Другим став представник Литви - Миколас Алекна (69.27), третім - його співвітчизиник - Андреас Гудзіус (67.55).

Українські дискоболи участі в чемпіонаті не брали.

WORLD ČEH-MPION 🥇



Discus throw prodigy Kristjan Čeh 🇸🇮 confirms his breakthrough year and strikes world gold with 71.13m! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/xOmDG3AaxF