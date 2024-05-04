Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (125) перемогла росіянку Кіру Павлову (461) у фіналі турніру ITF W50 у грузинському Лопоті.

Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:1. Українка була доволі близькою до того, щоб виграти другий сет всуху, але реалізувала жодного з 5 матч-пойнтів у шостому геймі, і змогла закрити гру лише на подачі суперниці.

Це була перша зустріч між цими тенісистками. Для Дарії цей титул став десятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.

ITF W50

Лопота, Грузія

Фінал, 4 травня

Дарія Снігур (Україна) — Кіра Павлова 6:1, 6:1

Зазначимо, що на шляху до фіналу Снігур тричі грала проти тенісисток з Росії. У першому колі вона здолала Дар'ю Зелінську, у другому — Евеліну Ласкевич, а у півфіналі у важкому поєдинку виявилась сильнішою за Анастасію Золотарьову. І лише в 1/4 фіналу українці протистояла не "нейтральна" суперниця. На тому етапі вона обіграла американку Кетрін Гаррісон.

Нагадаємо, нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції.