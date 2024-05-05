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Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024

Сьогодні 00:43 163 0
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації гонки шостого етапу Формули-1 – Гран-прі Маямі.

Шарль Леклер із Феррарі та Карлос Сайнс із Ред Булл посіли друге та третє місця відповідно.

Гран-прі Маямі-2024
Міжнародний автодром Маямі
Кваліфікація
4 травня
  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.27,241
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,141
  • 3. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,214
  • 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,219
  • 5. Ландо Норріс (Макларен) +0,353
  • 6. Оскар Піастрі (Макларен) +0,434
  • 7. Джордж Рассел (Мерседес) +0,826
  • 8. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +0,866
  • 9. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +0,905
  • 10. Юкі Цунода (РБ) +0,951

Вибули після другого сегмента:

  • 11. Ланс Стролл (Астон Мартін)
  • 12. П’єр Гаслі (Альпін)
  • 13. Естебан Окон (Альпін)
  • 14. Алекс Албон (Вільямс)
  • 15. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Вибули після першого сегмента:

  • 16. Валттері Боттас (Заубер)
  • 17. Логан Сарджент (Вільямс)
  • 18. Даніель Ріккардо (РБ)
  • 19. Кевін Магнуссен (Хаас)
  • 20. Чжоу Гуаньюй (Заубер)

Напередодні в спринті тріумфував також Ферстаппен. Сама гонка запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які відбулися у 2022 та 2023 роках, переміг Ферстаппен.

За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу завоював гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу. У першому за 5 років Гран-прі Китаю на перше місце п'єдесталу пошану знову піднявся нідерландський гонщик.

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