Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації гонки шостого етапу Формули-1 – Гран-прі Маямі.

Шарль Леклер із Феррарі та Карлос Сайнс із Ред Булл посіли друге та третє місця відповідно.

Гран-прі Маямі-2024

Міжнародний автодром Маямі

Кваліфікація

4 травня

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.27,241

2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,141

3. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,214

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,219

5. Ландо Норріс (Макларен) +0,353

6. Оскар Піастрі (Макларен) +0,434

7. Джордж Рассел (Мерседес) +0,826

8. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +0,866

9. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +0,905

10. Юкі Цунода (РБ) +0,951

Вибули після другого сегмента:

11. Ланс Стролл (Астон Мартін)

12. П’єр Гаслі (Альпін)

13. Естебан Окон (Альпін)

14. Алекс Албон (Вільямс)

15. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Вибули після першого сегмента:

16. Валттері Боттас (Заубер)

17. Логан Сарджент (Вільямс)

18. Даніель Ріккардо (РБ)

19. Кевін Магнуссен (Хаас)

20. Чжоу Гуаньюй (Заубер)

Напередодні в спринті тріумфував також Ферстаппен. Сама гонка запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які відбулися у 2022 та 2023 роках, переміг Ферстаппен.

За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу завоював гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу. У першому за 5 років Гран-прі Китаю на перше місце п'єдесталу пошану знову піднявся нідерландський гонщик.