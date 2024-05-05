Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024

Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації гонки шостого етапу Формули-1 – Гран-прі Маямі.
Шарль Леклер із Феррарі та Карлос Сайнс із Ред Булл посіли друге та третє місця відповідно.
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1.27,241
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) +0,141
- 3. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,214
- 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,219
- 5. Ландо Норріс (Макларен) +0,353
- 6. Оскар Піастрі (Макларен) +0,434
- 7. Джордж Рассел (Мерседес) +0,826
- 8. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +0,866
- 9. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +0,905
- 10. Юкі Цунода (РБ) +0,951
Вибули після другого сегмента:
- 11. Ланс Стролл (Астон Мартін)
- 12. П’єр Гаслі (Альпін)
- 13. Естебан Окон (Альпін)
- 14. Алекс Албон (Вільямс)
- 15. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
Вибули після першого сегмента:
- 16. Валттері Боттас (Заубер)
- 17. Логан Сарджент (Вільямс)
- 18. Даніель Ріккардо (РБ)
- 19. Кевін Магнуссен (Хаас)
- 20. Чжоу Гуаньюй (Заубер)
Напередодні в спринті тріумфував також Ферстаппен. Сама гонка запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які відбулися у 2022 та 2023 роках, переміг Ферстаппен.
За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу завоював гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу. У першому за 5 років Гран-прі Китаю на перше місце п'єдесталу пошану знову піднявся нідерландський гонщик.