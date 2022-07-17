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Американка Ілі стала чемпіонкою світу у штовханні ядра

Сьогодні 08:30 88 0
Представниці України в цьому виді участі не брали
Американка Ілі стала чемпіонкою світу у штовханні ядра
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Американська легкоатлетка Чейз Ілі здобула перемогу у змаганнях зі штовхання ядра на домашньому чемпіонаті світу.

Вона показала результат 20,49 м. Друге місце посіла китайська спортсменка Ліцзяо Гун (20,39 м). Трійку найкращих замкнула представниця Нідерландів Джессіка Шілдер (19,77 м).

Представниці України в цьому виді участі не брали.

У другий день світової першості Михайло Кохан посів сьоме місце в метанні молота. Марина Бех-Романчук вийшла в фінал у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх здолали кваліфікацію в стрибках у висоту.

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