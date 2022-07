Американка Ілі стала чемпіонкою світу у штовханні ядра

Американська легкоатлетка Чейз Ілі здобула перемогу у змаганнях зі штовхання ядра на домашньому чемпіонаті світу.

Вона показала результат 20,49 м. Друге місце посіла китайська спортсменка Ліцзяо Гун (20,39 м). Трійку найкращих замкнула представниця Нідерландів Джессіка Шілдер (19,77 м).

WORLD CHAMPION AT HOME ‼️@ealey_chase 🇺🇸 gives the host nation its first gold medal with a 20.49m shot put victory 💪



She defeats Olympic champion and two-time world champion Lijiao Gong 🇨🇳 in the process!#WorldAthleticsChamps @usatf pic.twitter.com/gatyLjRQqQ