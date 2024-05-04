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Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024

Сьогодні 19:35 85 0
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024
#Джиро д'Італія

Джерело - Чемпіон.

4 травня відбувся перший етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024.

Перемогу святкував еквадорський велосепидист Хонатан Нарваєс з команди Ineos Grenadiers. 140-кілометровий етап із фінішем у Турині завершився спринтом на трьох, у якому еквадорський гонщик обіграв головного фаворита велогонки — Тадея Погачара з UAE Emirates, який став третім. Другим фінішував Максиміліан Шахманн з команди Bora-Hansgrohe.

Час переможця склав 3 години 14 хвилин і 23 секунди. 

Нарваєс завдяки своїй перемозі завтра вийде на другий етап змагання як лідер генеральної класифікації в рожевій майці.

Торішнім переможцем Джиро д’Італія-2023 був словенець Примож Роглич із німецької Bora-Hansgrohe.

Нагадаємо, нідерландський велогонщик Матьє ван дер Пул вдруге поспіль виграв класичну одноденну гонку “Париж-Рубе” в шосейному велоспорті.

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