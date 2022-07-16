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Кохан залишився без медалей чемпіонату світу в метанні молота

Вчора 23:39 227 0
Кохан залишився без медалей чемпіонату світу в метанні молота
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Дніпрянин Михайло Кохан показав сьомий результат у фіналі змагань з метання молота на чемпіонаті світу-2022, який триває в Юджині (США).

Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах

У своїй найкращій спробі українець метнув снаряд на 78,99 (SB). Чемпіоном став поляк Павел Файдек із результатом 81,98. Срібна медаль у його співвітчизника Войцеха Новицького (81,03), бронзу виборов норвежець Ейвін Хенріксен (80,87).

16 лютого на чемпіонаті світу Марина Бех-Романчук упевнено пробилася в фінал у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх подолали кваліфікацію у стрибках у висоту.

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