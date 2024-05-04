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Канело — Мунгуя: усе про бій за титули WBC, WBA, IBF і WBO

Сьогодні 12:55 52 0
Канело — Мунгуя: усе про бій за титули WBC, WBA, IBF і WBO
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) з Мексики проведе бій проти земляка Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).

Коли відбудеться бій 

У неділю, 5 травня 2024 року, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Поєдинок буде проходити в 12 раундах у другій середній вазі, а це означає, що вагова межа становитиме 76,2 кг.

Статистика

Сауль Альварес виходить на ринг із рекордом у 60 перемог, 2 поразки та 2 нічиї, 39 із цих перемог нокаутом.

У Хайме Мунгуя 43 перемоги, 34 з яких – нокаутом.

Мунгуя має перевагу над  Канело у потужності, маючи 79% нокаутів проти 65% у Сауля та у зрості (2,5 см).

Обидва боксери  б'ються в ортодоксальній стійці.

Канело є більш досвідченим професійним бійцем, він дебютував у 2005 році, на 7 років і 8 місяців раніше за Хайме, чий перший професійний бій відбувся у 2013 році. 

Форма боксерів

Канело переміг 4 з останніх 5 своїх суперників, тричі пройшовши повну дистанцію. У своєму останньому бою він здолав Джермелла Чарло 30 вересня 2023 року одноголосним рішенням суддів у поєдинку за титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBC та WBO. До цього Альварес переміг Джона Райдера 6 травня 2023 року одноголосним рішенням суддів у 12 раундах. Також він переміг Геннадія Головкіна 17 вересня 2022 року одноголосним рішенням суддів у їхньому двобої за титул чемпіона світу WBC World, WBA Super World та IBF.

7 травня 2022 року мексиканець поступився Дмитру Біволу одноголосним рішенням суддів у поєдинку  за чемпіонство WBA Super World у напівважкій вазі. 6 листопада 2021 року Канело нокаутом завершив бій в 11-му раунді проти Калеба Плата.

Мунгуя залишається непереможеним боксером, перемігши 4 з останніх 5 суперників нокаутом.

У своєму останньому бою він переміг Джона Райдера 27 січня 2024 року технічним нокаутом у 9-му раунді. До цього він здолав Сергія Дерев’янченка 10 червня 2023 року одноголосним рішенням суддів у їхньому 12-раундовому поєдинку.

19 листопада 2022 року Хайме нокаутом у 3-му раунді переміг Гонсало Гастона Корію, а до цього здолав Джиммі Келлі 11 червня 2022 року нокаутом у 5-му раунді. Також він у 3-му раунді розібрався з Дімітріусом Баллардом 19 лютого 2022 року.

Активність

Що стосується активності останнім часом, то Хайме Мунгуя бився більше, ніж Сауль Альварес.

Канело останній бій провів 7 місяців тому, а його суперник востаннє виходив на ринг у січні.

Останні 5 поєдинків Альвереса відбулися протягом 2 років та 5 місяців, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців. У цих боях він провів загалом 59 раундів, тобто в середньому вони тривали 11,8 раунду.

Останні 5 боїв Хайме відбулися протягом 2 років та 2 місяців, тобто він бився в середньому кожні 5 місяців і 10 днів. У цих боях він провів загалом 32 раунди, тобто в середньому вони тривали 6,4 раунду.

О котрій годині почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг близько не раніше 6:00 за київським часом.

Де дивитися бій 

Поєдинок Канело — Мунгуя транслюватиме платформа DAZN.

Ставки букмекерів

Канело вважається фаворитом протистояння

Перемога  Альвереса — 1,194

Перемога Мунгуя — 5,36

Прогноз Чемпіона

Перемога Сауля Альвереса роздільним рішенням суддів.

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