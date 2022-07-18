Джерело - Чемпіон.

Ефіопська бігунка Готітом Гебресласе тріумфувала в марафоні в четвертий змагальний день чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині, встановивши новий рекорд світових першостей.

Час чемпіонки - 2:18:11 (CR). Другою з особистм рекордом фінішувала кенійка Джудіт Джептум Корір (2:18:20 PB), третє місце в Лонах Чемтай Корліма з Ізраїлю (2:20:18).

Українці в цьому виді програми участі не брали.

Нагадаємо, у четвертий змагальний день чемпіонату світу Марина Бех-Романчук змагатиметься в фіналі в потрійному стрибку, а Андрій Проценко виступить у фіналі стрибків у висоту.