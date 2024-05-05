Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) з Мексики у 12-раундовому поєдинку переміг земляка Хайме Мунгуя (43-1-0, 34 KO).

Мунгуя розпочав бій з контролю центру рингу та намагався тримати суперника на дистанції. Канело відповідав точковими ударами.

Друга та третя трихвилинка також пройшли за переваги Хайме, який активно проводив свої комбінації.

3 rounds in the books 🥊🔥



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У 4 раунді Канело зміг відправити суперника в нокдаун після аперкоту та удару з правої руки.

Canelo sat Munguia down in the fourth with a nasty uppercut 😮‍💨 pic.twitter.com/lS2gTJbywZ — Happy Punch (@HappyPunch) May 5, 2024

У 5-7 раундах Альверес зміг повністю перехопити ініціативу, раз по раз завдаючи чистіших, гостріших та сильніших ударів за Хайме.

Мунгуя зміг включитися у 8-й трихвилинці. У наступному раунді він пішов на обмін ударами з Канело та зміг затиснути останнього біля канатів. Проте досвідчений Сауль відповів контратакою.

У чемпіонських раундах Хайме намагався знайти свій шанс в нокауті, відчайдушно завдаючи ударів по Саулю. Водночас Канело пройшов даний відрізок "на класі", розумно обороняючи та контратакуючи.

У підсумку Альверес здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів — 117-110, 116-109, 116-111.

Для Канело це став четвертий захист Канело поясів WBC, WBA, IBF і WBO. До цього мексиканець розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.