Головне
Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:35 111
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024
Сьогодні 00:43 277
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:08 1282
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:04 16943 2
Швьонтек здолала Соболенко у фіналі турніру в Мадриді
Вчора 23:33 380
Канело — Мунгуя: усе про бій за титули WBC, WBA, IBF і WBO
Вчора 23:20 352
Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ман Сіті з покером Голланда познущався над Вулвз: результати матчів АПЛ
Вчора 21:35 850
Довбик забив у ворота Барселони 20-й гол у чемпіонаті
Вчора 20:05 1104
Металіст 1925 переграв Ворсклу та перервав тривалу безвиграшну серію в УПЛ
Вчора 20:00 278
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі
Вчора 19:53 3285
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 511
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 285
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 518
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 884
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 924

Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 07:35 111 0
Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) з Мексики у 12-раундовому поєдинку переміг земляка Хайме Мунгуя (43-1-0, 34 KO).

Мунгуя розпочав бій з контролю центру рингу та намагався тримати суперника на дистанції. Канело відповідав точковими ударами.

Друга та третя трихвилинка також пройшли за переваги Хайме, який активно проводив свої комбінації.

У 4 раунді Канело зміг відправити суперника в нокдаун після аперкоту та удару з правої руки. 

У 5-7 раундах Альверес зміг повністю перехопити ініціативу, раз по раз завдаючи чистіших, гостріших та сильніших ударів за Хайме.

Мунгуя зміг включитися у 8-й трихвилинці. У наступному раунді він пішов на обмін ударами з Канело та зміг затиснути останнього біля канатів. Проте досвідчений Сауль відповів контратакою.

У чемпіонських раундах Хайме намагався знайти свій шанс в нокауті, відчайдушно завдаючи ударів по Саулю. Водночас Канело пройшов даний відрізок "на класі", розумно обороняючи та контратакуючи.

У підсумку Альверес здобув одноголосну перемогу за рішенням суддів — 117-110, 116-109, 116-111.

Для Канело це став четвертий захист Канело поясів WBC, WBA, IBF і WBO. До цього мексиканець розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 16943 2
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 5484 4
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 7130
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі 3285
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 2963
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі 3956
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65705 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363480 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58400 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31181
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 49084 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52961