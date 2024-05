Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) з Мексики у 12-раундовому поєдинку переміг земляка Хайме Мунгуя (43-1-0, 34 KO).

Мунгуя розпочав бій з контролю центру рингу та намагався тримати суперника на дистанції. Канело відповідав точковими ударами.

Друга та третя трихвилинка також пройшли за переваги Хайме, який активно проводив свої комбінації.

