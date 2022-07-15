Проценко вийшов у фінал чемпіонату світу в стрибках у висоту

Джерело - Чемпіон.

Андрій Проценко кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу 2022 в стрибках у висоту.

Українець показав результат - 2,28. До фіналу потрапляли стрибуни, які подолали кваліфікаційний норматив (2,30), або 12 атлетів із найкращим результатом у групах. Зазначимо, що жоден стрибун не здолав кваліфікаційний норматив.

Інший українець Олег Дорощук завершив змагання з результатом 2,25.

Група А

Група B

Фінал у стрибках у висоту відбудеться у ніч з 18 на19 липня о 03:45 за київським часом.

Метальник молота Михайло Кохан впевнено пробився у фінал, який відбудеться 16 липня.