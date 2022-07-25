Новоспечена рекордсменка світу Амусан виграла золоту медаль в бігу на 100 м з бар'єрами

Джерело - Чемпіон.

Нігерійська спринтерка Тобі Амусан виграла золоту медаль чемпіонату світу-2022 в бігу на 100 м з бар'єрами.

У півфіналі Амусан встановила світовий рекорд, подолавши дистанцію за 12.12 сек. У фіналі нігерійка перевершила ж своє досягнення на 6 сотих секунди, однак попутний вітер +2.5 перевищував допустимо норму (2.0) для фіксації рекорду.

Срібною призеркою стала ямайка Брітані Андерсон (12.23), бронзу здобала представниця Парагвая Жасмин Камачо-Квінн (12.23). Володарок срібла та бронзи визначив фотофініш.

,

Українка Марина Бех-Романчук невдало виступила в секторі зі стрибків у довжину, показавши лише 8-й результат. Українські легкоатлети здобули дві медалі на чемпіонаті світу-2022. Андрій Проценко виборов бронзу в стрибках у довжину, а Ярослава Магучіх здобула срібло в тій же дисципліні.