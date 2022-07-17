Головне
Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 06:47 13097
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді
Сьогодні 08:13 274
4 українські боксери Муей Тай вийшли в фінал Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:20 219
Пограничний і Стецюк - чемпіони Всесвітніх ігор-2022 зі спортивної акробатики
Сьогодні 05:53 189
Фільченко виборов для України 12 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:28 256
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася
Вчора 23:14 1522
Голуб завоювала срібну медаль Всесвітніх ігор-2022 із джиу-джитсу
Вчора 23:01 347
Мочульський приніс Україні 11 золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Вчора 22:05 617
Бех-Романчук із першої спроби вийшла в фінал чемпіонату світу
Вчора 21:29 705
На Харківщині загинув державний тренер з водного поло
Вчора 19:39 525
Прямі трансляції

Ефіопка Гіді виграла золоту медаль чемпіонату світу на дистанції 10 000 м

Сьогодні 06:37 204 0
Представниці України в цьому виді участі не брали
Ефіопка Гіді виграла золоту медаль чемпіонату світу на дистанції 10 000 м
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Ефіопська стайерка Летізенбет Гіді стала чемпіонкою світу в бігу на 10 000 м на чемпіонаті світу-2022 в американському Юджині.

Гіді подолала дистанцію за 30:09.94 (WL). Срібну медаль здобула кенійка Хелен Обірі (30:10.02 PB), бронзову - її співвітчизниця Маргарет Челімо Кіпкембой (30:10.07 PB).

Українки в цьому виді програми участі не брали.

У другий день світової першості Михайло Кохан посів сьоме місце в метанні молота. Марина Бех-Романчук вийшла в фінал у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх здолали кваліфікацію в стрибках у висоту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася Магучіх і Геращенко впевнено вийшли в фінал чемпіонату світу, Левченко провалилася 1522
Стало відомо, скільки Левандовський зароблятиме в Барселоні Стало відомо, скільки Левандовський зароблятиме в Барселоні 866
Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна вийшла на третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 13097
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 12709
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів 1610
У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди 1028
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5720
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 95156
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7978 1
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12135
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24826
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20706 3