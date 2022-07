Ефіопка Гіді виграла золоту медаль чемпіонату світу на дистанції 10 000 м

Ефіопська стайерка Летізенбет Гіді стала чемпіонкою світу в бігу на 10 000 м на чемпіонаті світу-2022 в американському Юджині.

Гіді подолала дистанцію за 30:09.94 (WL). Срібну медаль здобула кенійка Хелен Обірі (30:10.02 PB), бронзову - її співвітчизниця Маргарет Челімо Кіпкембой (30:10.07 PB).

WHAT A FINISH 🤯



Letesenbet Gidey 🇪🇹 literally KICKS to world 10,000m 🥇 in 30:09.94!



🥈 Hellen Obiri 🇰🇪 30:10.02

🥉 Margaret Chelimo Kipkemboi 🇰🇪 30:10.07#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/J28eIaw4az