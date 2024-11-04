Гірські лижі у сезоні-2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

26 жовтня етапом у австрійському Зольдені стартував сезон-2024/25 Кубку світу з гірських лиж. Загалом заплановано 75 гонок (38 – у чоловіків і 37 – у жінок) а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.

Кубок світу-2024/25 з гірських лиж

Чоловіки

27.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрія), гігантський слалом

17.11.2024 | 12:00/15:00 | Леві (Фінляндія), слалом

24.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом

6.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), швидкісний спуск

7.12.2024 | 19:30 | Бівер Крік (США), супергігант

8.12.2024 | 19:00/22:00 | Бівер Крік (США), гігантський слалом

14.12.2024 | 10:30/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), гігантський слалом

15.12.2024 | 11:00/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), слалом

20.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Італія), супергігант

21.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Італія), швидкісний спуск

22.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадія (Італія), гігантський слалом

23.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадія (Італія), слалом

28.12.2024 | 12:30 | Борміо (Італія), швидкісний спуск

29.12.2024 | 12:30 | Борміо (Італія), супергігант

8.1.2025 | 18:45/21:45 | Мадонна ді Кампільо (Італія), слалом

11.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцарія), гігантський слалом

12.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцарія), слалом

17.1.2025 |13:40 | Венген (Швейцарія), супергігант

18.1.2025 | 13:30 | Венген (Швейцарія), швидкісний спуск

19.1.2025 | 11:15/14:15 | Венген (Швейцарія), слалом

24.1.2025 | 12:30 | Кітцбюель (Австрія), супергігант

25.1.2025 | 12:30 | Кітцбюель (Австрія), швидкісний спуск

26.1.2025 | 11:15/14:30 | Кітцбюель (Австрія), слалом

28.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладмінг (Австрія), гігантський слалом

29.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладмінг (Австрія), слалом

2.2.2025 | 12:30 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск





Чемпіонат світу 2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія)

4.2.2025 | 16:15 | Командний паралельний вид

7.2.2025 | 12:30 | Супергігант

9.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація

14.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом

16.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом





22.2.2025 | 11:00 | Кранс Монтана (Швейцарія), швидкісний спуск

23.2.2025 | 11:30 | Кранс Монтана (Швейцарія), супергігант

1.3.2025 |10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), гігантський слалом

2.3.2025 |10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), слалом

8.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск

9.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), супергігант

15.3.2025 | 10:30/13:30 | Хаф’єлл (Норвегія), гігантський слалом

16.3.2025 | 10:30/13:30 | Хаф’єлл (Норвегія), слалом

22.3.2025 | 19:00 | Сан Веллі (США), швидкісний спуск

23.3.2025 | 20:30 | Сан Веллі (США), супергігант

26.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Веллі (США), гіганстький слалом

27.3.2025 | 17:00/20:00 | Сан Веллі (США), слалом





Жінки

26.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрія), гігантський слалом

16.11.2024 | 12:00/15:00 | Леві (Фінляндія), слалом

23.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом

30.11.2024 | 19:00/22:00 | Кіллінгтон (США), гігантський слалом

1.12.2024 | 19:00/22:00 | Кіллінгтон (США), слалом

7.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гігантський слалом

8.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гігантський слалом

14.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), швидкісний спуск

15.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), супергігант

21.12.2024 | 11:30 | Санкт Моріц (Швейцарія), супергігант

22.12.2024 | 12:00 | Санкт Моріц (Швейцарія), супергігант

28.12.2024 | 11:00/14:00 | Земмерінг (Австрія), гігантський слалом

29.12.2024 | 11:00/14:30 | Земмерінг (Австрія), слалом

4.1.2025 | 10:30/13:45 | Краньска Гора (Словенія), гігантський слалом

5.1.2025 | 11:00/14:00 | Краньска Гора (Словенія), слалом

11.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрія), швидкісний спуск

12.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрія), супергігант

14.1.2025 | 18:45/21:45 | Флахау (Австрія), слалом

18.1.2025 | 12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), швидкісний спуск

19.1.2025 | 12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), супергігант

21.1.2025 | 11:30/14:30 | Кронплатц (Італія), гігантський слалом

25.1.2025 | 11:15 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск

26.1.2025 | 12:00 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), супергігант

30.1.2025 | 18:00/21:00 | Куршевель (Франція), слалом





Чемпіонат світу 2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія)

4.2.2025 | 16:15 | Командний паралельний вид

6.2.2025 | 12:30 | Супергігант

8.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація

13.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом

15.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом



22.2.2025 | 12:00/15:00 | Сестрієре (Італія), гігантський слалом

23.2.2025 | 10:30/13:15 | Сестрієре (Італія), слалом

28.2.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск

1.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск

2.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), супергігант

8.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеція), гігантський слалом

9.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеція), слалом

14.3.2025 | 12:00 | Ла Туїле (Італія), швидкісний спуск

15.3.2025 | 12:00 | Ла Туїле (Італія), супергігант

22.3.2025 | 20:30 | Сан Веллі (США), швидкісний спуск

23.3.2025 | 19:00 | Сан Веллі (США), супергігант

25.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Веллі (США), гіганстький слалом

27.3.2025 | 18:00/21:00 | Сан Веллі (США), слалом