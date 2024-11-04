Гірські лижі у сезоні-2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
26 жовтня етапом у австрійському Зольдені стартував сезон-2024/25 Кубку світу з гірських лиж. Загалом заплановано 75 гонок (38 – у чоловіків і 37 – у жінок) а також чемпіонат світу, який відбудеться у лютому 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.
Кубок світу-2024/25 з гірських лиж
Чоловіки
27.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрія), гігантський слалом
17.11.2024 | 12:00/15:00 | Леві (Фінляндія), слалом
24.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом
6.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), швидкісний спуск
7.12.2024 | 19:30 | Бівер Крік (США), супергігант
8.12.2024 | 19:00/22:00 | Бівер Крік (США), гігантський слалом
14.12.2024 | 10:30/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), гігантський слалом
15.12.2024 | 11:00/14:00 | Валь д’Ізер (Франція), слалом
20.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Італія), супергігант
21.12.2024 | 12:45 | Валь Гардена (Італія), швидкісний спуск
22.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадія (Італія), гігантський слалом
23.12.2024 | 11:00/14:30 | Альта Бадія (Італія), слалом
28.12.2024 | 12:30 | Борміо (Італія), швидкісний спуск
29.12.2024 | 12:30 | Борміо (Італія), супергігант
8.1.2025 | 18:45/21:45 | Мадонна ді Кампільо (Італія), слалом
11.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцарія), гігантський слалом
12.1.2025 | 11:30/14:30 | Адельбоден (Швейцарія), слалом
17.1.2025 |13:40 | Венген (Швейцарія), супергігант
18.1.2025 | 13:30 | Венген (Швейцарія), швидкісний спуск
19.1.2025 | 11:15/14:15 | Венген (Швейцарія), слалом
24.1.2025 | 12:30 | Кітцбюель (Австрія), супергігант
25.1.2025 | 12:30 | Кітцбюель (Австрія), швидкісний спуск
26.1.2025 | 11:15/14:30 | Кітцбюель (Австрія), слалом
28.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладмінг (Австрія), гігантський слалом
29.1.2025 | 18:45/21:45 | Шладмінг (Австрія), слалом
2.2.2025 | 12:30 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск
Чемпіонат світу 2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія)
4.2.2025 | 16:15 | Командний паралельний вид
7.2.2025 | 12:30 | Супергігант
9.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск
12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація
14.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом
16.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом
22.2.2025 | 11:00 | Кранс Монтана (Швейцарія), швидкісний спуск
23.2.2025 | 11:30 | Кранс Монтана (Швейцарія), супергігант
1.3.2025 |10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), гігантський слалом
2.3.2025 |10:30/13:30 | Краньска Гора (Словенія), слалом
8.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск
9.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), супергігант
15.3.2025 | 10:30/13:30 | Хаф’єлл (Норвегія), гігантський слалом
16.3.2025 | 10:30/13:30 | Хаф’єлл (Норвегія), слалом
22.3.2025 | 19:00 | Сан Веллі (США), швидкісний спуск
23.3.2025 | 20:30 | Сан Веллі (США), супергігант
26.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Веллі (США), гіганстький слалом
27.3.2025 | 17:00/20:00 | Сан Веллі (США), слалом
Жінки
26.10.2024 | 11:00/14:00 | Зольден (Австрія), гігантський слалом
16.11.2024 | 12:00/15:00 | Леві (Фінляндія), слалом
23.11.2024 | 11:30/14:30 | Гургль (Австрія), слалом
30.11.2024 | 19:00/22:00 | Кіллінгтон (США), гігантський слалом
1.12.2024 | 19:00/22:00 | Кіллінгтон (США), слалом
7.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гігантський слалом
8.12.2024 | 18:00/21:00 | Мон-Тремблан (Канада), гігантський слалом
14.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), швидкісний спуск
15.12.2024 | 20:00 | Бівер Крік (США), супергігант
21.12.2024 | 11:30 | Санкт Моріц (Швейцарія), супергігант
22.12.2024 | 12:00 | Санкт Моріц (Швейцарія), супергігант
28.12.2024 | 11:00/14:00 | Земмерінг (Австрія), гігантський слалом
29.12.2024 | 11:00/14:30 | Земмерінг (Австрія), слалом
4.1.2025 | 10:30/13:45 | Краньска Гора (Словенія), гігантський слалом
5.1.2025 | 11:00/14:00 | Краньска Гора (Словенія), слалом
11.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрія), швидкісний спуск
12.1.2025 | 12:15 | Санкт Антон (Австрія), супергігант
14.1.2025 | 18:45/21:45 | Флахау (Австрія), слалом
18.1.2025 | 12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), швидкісний спуск
19.1.2025 | 12:00 | Кортіна д’Ампеццо (Італія), супергігант
21.1.2025 | 11:30/14:30 | Кронплатц (Італія), гігантський слалом
25.1.2025 | 11:15 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск
26.1.2025 | 12:00 | Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), супергігант
30.1.2025 | 18:00/21:00 | Куршевель (Франція), слалом
Чемпіонат світу 2025, Заальбах-Хінтерглемм (Австрія)
4.2.2025 | 16:15 | Командний паралельний вид
6.2.2025 | 12:30 | Супергігант
8.2.2025 | 12:30 | Швидкісний спуск
12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командна комбінація
13.2.2025 | 10:45/14:15 | Гігантський слалом
15.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом
22.2.2025 | 12:00/15:00 | Сестрієре (Італія), гігантський слалом
23.2.2025 | 10:30/13:15 | Сестрієре (Італія), слалом
28.2.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск
1.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), швидкісний спуск
2.3.2025 | 11:30 | Квітф’єлл (Норвегія), супергігант
8.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеція), гігантський слалом
9.3.2025 | 10:30/13:30 | Оре (Швеція), слалом
14.3.2025 | 12:00 | Ла Туїле (Італія), швидкісний спуск
15.3.2025 | 12:00 | Ла Туїле (Італія), супергігант
22.3.2025 | 20:30 | Сан Веллі (США), швидкісний спуск
23.3.2025 | 19:00 | Сан Веллі (США), супергігант
25.3.2025 | 17:30/20:00 | Сан Веллі (США), гіганстький слалом
27.3.2025 | 18:00/21:00 | Сан Веллі (США), слалом