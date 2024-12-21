Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Валь Гардені

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в італійській Валь Гардені. Для нього це третя перемога у поточному сезоні, яка дозволила швейцарцеві перехопити у норвежця Хенріка Крістофферсена лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Одерматт на 0,45 секунди випередив свого партнера по команді, Франьо Фон Алльмена, для якого це лише другий у кар’єрі подіум на Кубку світу. Топ-3 замкнув американець Раян Кокран-Зігле. Знову невдало виступив зірковий француз Сіпрієн Сарразен, який посів лише 17 місце.

Переможець вчорашнього супергіганту, італієць Маттіас Кассе, сьогодні став лише 14-м.

Підсумкові результати:

Раніше Ліндсі Вонн стала 14-ю у своїй перші гонці після повернення на Кубок світу.