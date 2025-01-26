Гірські лижі. Ноель здобув четверту перемогу в сезоні

Французький гірськолижник Клемен Ноель виграв слалом на етапі Кубку світу в австрійському Кітцбюелі. Для нього це четверта перемога у восьми слаломах у поточному сезоні.

Попри помилку, Ноель у другій спробі прорвався з четвертого місця до перемоги. Італієць Алекс Вінтцер з 11-ї позиції на другу. Це його особистий рекорд на Кубку світу та сумарно лише третій подіум. Топ-3 замкнув Лукас Бротен, для якого це другий подіум після повернення у спорт під бразильським прапором.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий супергігант на етапі Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені виграла швейцарка Лара Гут-Бехрамі.

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться 28 – 29 січня в австрійському Шладмінгу, де відбудуться гігант і слалом.