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Гірські лижі. Бріньоне виграла супергігант, Вонн зійшла з дистанції

Олег Дідух — 19 січня 2025, 13:57
Гірські лижі. Бріньоне виграла супергігант, Вонн зійшла з дистанції
Федеріка Бріньоне
x.com/fisalpine

Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне виграла супергігант на домашньому етапі Кубку світу в Кортіна д’Ампеццо. Цей успіх дозволив їй закріпити лідерство в загальному заліку Кубку світу, яке вона повернула собі вчора завдяки третьому місцю в швидкісному спуску.

Бріньоне на 0,58 секунди випередила зіркову швейцарку Лару Гут-Бехрамі. Топ-3 замкнула ще одна представниця Швейцарії, Корінн Сутер.

Переможець вчорашнього швидкісного спуску, італійка Соф’я Годжа, сьогодні показала лише сьомий результат. Легендарна американка Ліндсі Вонн впала та зійшла з дистанції, проте обійшлася без травм. Вчора вона посіла лише 20 місце.

Підсумкові результати:

Наступний старт жіночого Кубку світу відбудеться у вівторок, 21 січня в італійському Кронплатц.

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