Гірські лижі. Чоловічий швидкісний спуск у Гарміші скасований

Швидкісний спуск на етапі чоловічого Кубку світу з гірських лиж у німецькому Гарміш-Партенкірхені скасований.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Швидкісний спуск було заплановано на неділю, 2 лютого. 31 січня та 1 лютого мали відбутися два контрольних тренування. Проте жодне з них не вдалося провести через важкі погодні умови: на трасу "Кандахар" опустився густий туман.

Згідно з регламентом Кубку світу, проведення швидкісного спуску заборонене, якщо не відбулося хоча б одне контрольне тренування. Таким чином, провести недільну гонку було неможливо.

Швидкісний спуск у Гарміш-Партенкірхені мав стати останнім стартом у чоловічому Кубку світу перед чемпіонатом сівту-2025 у австрійському Заальбах-Хінтерглеммі, який розпочнеться у вівторок, 4 лютого.

Раніше жіночий слалом у Куршевелі виграла Зрінка Лютіч.