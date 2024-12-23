Гірські лижі. Хауган розгромив суперників у слаломі
Тімон Хауган
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Норвезький гірськолижник Тімон Хауган виграв слалом на етапі Кубку світу в італійській Альта Бадії. Для нього це перша перемога в поточному сезоні та сумарно друга в кар’єрі на Кубку світу.
27-річний норвежець більш ніж на одну секунду випередив швейцарця Лоїка Мейяра. Третє та четверте місця – ще за двома представниками Норвегії: Атле Лі Макгратом і Хенріком Крістофферсеном, який зберіг лідерство у слаломному заліку Кубку світу.
Підсумкові результати:
Вчора гігант у Альта Бадії виграв швейцарець Марко Одерматт, який очолює загальний залік.
Після сьогоднішнього старту Кубок світу йде на невелику різдвяну перерву і відновиться ще одним італійським етапом – у Борміо, який відбудеться 28-29 грудня.