Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені

Один із найпрестижніших стартів гірськолижного сезону, чоловічий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Венгені на легендарній трасі "Лауберхорн", завершився подвійним успіхом господарів, збірної Швейцарії. Перемогу здобув лідер загального заліку, Марко Одерматт, другим став Франьо Фон Алльмен, який вчора виграв супергігант.

Топ-3 несподівано замкнув словенець Міха Хробат. Для нього це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу, обидва буди здобуті в поточному сезоні.

Зійшов з дистанції внаслідок небезпечного падіння зірковий австрієць Вінсент Кріхмайр.

Підсумкові результати:

Раніше італійка Соф’я Годжа виграла швидкісний спуск на домашньому етапі в Кортіна д’Ампеццо. Ліндсі Вонн фінішувала лише 20-ю.