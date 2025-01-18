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Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені

Олег Дідух — 18 січня 2025, 16:31
Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені
Марко Одерматт
x.com/fisalpine

Один із найпрестижніших стартів гірськолижного сезону, чоловічий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Венгені на легендарній трасі "Лауберхорн", завершився подвійним успіхом господарів, збірної Швейцарії. Перемогу здобув лідер загального заліку, Марко Одерматт, другим став Франьо Фон Алльмен, який вчора виграв супергігант.

Топ-3 несподівано замкнув словенець Міха Хробат. Для нього це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу, обидва буди здобуті в поточному сезоні.

Зійшов з дистанції внаслідок небезпечного падіння зірковий австрієць Вінсент Кріхмайр.

Підсумкові результати:

Раніше італійка Соф’я Годжа виграла швидкісний спуск на домашньому етапі в Кортіна д’Ампеццо. Ліндсі Вонн фінішувала лише 20-ю.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж Франьо Фон Алльмен

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