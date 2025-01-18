Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Венгені
Марко Одерматт
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Один із найпрестижніших стартів гірськолижного сезону,
чоловічий швидкісний спуск на етапі Кубку світу в Венгені на легендарній трасі "Лауберхорн",
завершився подвійним успіхом господарів, збірної Швейцарії. Перемогу здобув
лідер загального заліку, Марко Одерматт, другим став Франьо Фон Алльмен, який
вчора виграв супергігант.
Топ-3 несподівано замкнув словенець Міха Хробат. Для нього
це другий в кар’єрі подіум на Кубку світу, обидва буди здобуті в поточному
сезоні.
Зійшов з дистанції внаслідок небезпечного падіння зірковий
австрієць Вінсент Кріхмайр.
Підсумкові результати:
Раніше італійка Соф’я Годжа виграла швидкісний спуск на
домашньому етапі в Кортіна д’Ампеццо. Ліндсі Вонн фінішувала лише 20-ю.