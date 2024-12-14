Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Хюттер не дозволила Годжі виграти першу гонку після травми

Олег Дідух — 14 грудня 2024, 21:42
Гірські лижі. Хюттер не дозволила Годжі виграти першу гонку після травми
Корнелія Хюттер
instagram.com/connyhuetter

Австрійська гірськолижниця Корнелія Хюттер виграла перший швидкісний спуск жіночого Кубку світу сезону-2024/25, який відбувся у американському Бівер Кріку. Вона на 0,16 секунди випередила зіркову італійку Соф’ю Годжу, для якої це була перша гонка після травми.

Топ-3 замкнула швейцарка Лара Гут-Бехрамі. Четверте місце несподівано посіла господарка змагань, Лорен Макуга.

Для ще однієї зірки, швейцарки Корінн Сутер швидкісний спуск у Бівер Кріку також став першою гонкою після важкої травми. Вона виступила значно гірше, ніж Годжа, показавши лише 21-й результат з відставанням у 1,77 секунди.

Підсумкові результати:

Завтра на етапі у Бівер Кріку відбудеться супергігант. Початок – о 20:00 за київським часом.

Раніше Марко Одерматт виграв гігантський слалом у Валь д’Ізері.

Кубок світу з гірських лиж Лара Гут-Бехрамі Соф'я Годжа Корнелія Хюттер

Кубок світу з гірських лиж

Одерматт перервав чорну серію в гіганті на Кубку світу
Українські стрибуни виступлять в командному турнірі, повернення Годжі та Сутер. Анонс лижного вікенду
Гірські лижі у сезоні-2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Зірковий гірськолижник повернеться на Кубок світу із випередженням графіку
Кольтурі, Франц, фон Алльмен та інші. 10 талановитих лижників, які здивують усіх у новому сезоні

Останні новини