Гірські лижі. Хюттер не дозволила Годжі виграти першу гонку після травми

Австрійська гірськолижниця Корнелія Хюттер виграла перший швидкісний спуск жіночого Кубку світу сезону-2024/25, який відбувся у американському Бівер Кріку. Вона на 0,16 секунди випередила зіркову італійку Соф’ю Годжу, для якої це була перша гонка після травми.

Топ-3 замкнула швейцарка Лара Гут-Бехрамі. Четверте місце несподівано посіла господарка змагань, Лорен Макуга.

Для ще однієї зірки, швейцарки Корінн Сутер швидкісний спуск у Бівер Кріку також став першою гонкою після важкої травми. Вона виступила значно гірше, ніж Годжа, показавши лише 21-й результат з відставанням у 1,77 секунди.

Підсумкові результати:

Завтра на етапі у Бівер Кріку відбудеться супергігант. Початок – о 20:00 за київським часом.

Раніше Марко Одерматт виграв гігантський слалом у Валь д’Ізері.