Гірські лижі. Одерматт здобув першу перемогу в сезоні

Зірковий швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв перший супергігант чоловічого Кубку світу сезону-2024/25, який відбувся в американському Бівер Кріку. Для чинного володаря Великого кришталевого глобуса це перша перемога в поточному сезоні.

Одерматт на 0,18 секунди випередив француза Сіпрієна Сарразена. Топ-3 замкнув австрійєць Лукас Фойрштайн. Несподіваний переможець п’ятничного швидкісного спуску, швейцарець Джастін Мурізьє, у супергіганті розділив 17 місце з партнером по команді, Алексісом Монне.

Підсумкові результати:

Етап у Бівер Кріку завершиться у неділю, 8 грудня гігантським слалом. Перша спроба стартує о 19:00 за Києвом.

Раніше стрибун Євген Марусяк не зумів набрати очки на Кубку світу в Віслі.