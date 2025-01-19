Гірські лижі. Потрійний успіх Норвегії у слаломі в Венгені

Чоловічий слалом на класичному етапі Кубку світу в швейцарському Венгені завершився потрійним тріумфом збірної Норвегії, яка забрала усі місця на подіумі. Перемогу здобув Атле Лі Макграт, який зумів зберегти лідерство після першої спроби. Це 24-річного норвежця це перша перемога на Кубку світу з березня 2022 року.

Компанію на подіумі йому склали два партнери по команді – Тімон Хауган і Хенрік Крістофферсен, який зберіг червоний біб лідера слаломного заліку Кубку світу. Його головний конкурент, швейцарець Лоїк Мейяр, у другій спробі зумів здійснити рейд з 24 місця на підсумкове п’яте.

Підсумкові результати:

Вчора швидкісний спуск у Венгені виграв господар змагань і лідер Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт.