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Гірські лижі. Потрійний успіх Норвегії у слаломі в Венгені

Олег Дідух — 19 січня 2025, 15:46
Гірські лижі. Потрійний успіх Норвегії у слаломі в Венгені
Атле Лі Макграт
instagram.com/atleliemcgrath

Чоловічий слалом на класичному етапі Кубку світу в швейцарському Венгені завершився потрійним тріумфом збірної Норвегії, яка забрала усі місця на подіумі. Перемогу здобув Атле Лі Макграт, який зумів зберегти лідерство після першої спроби. Це 24-річного норвежця це перша перемога на Кубку світу з березня 2022 року.

Компанію на подіумі йому склали два партнери по команді – Тімон Хауган і Хенрік Крістофферсен, який зберіг червоний біб лідера слаломного заліку Кубку світу. Його головний конкурент, швейцарець Лоїк Мейяр, у другій спробі зумів здійснити рейд з 24 місця на підсумкове п’яте.

Підсумкові результати:

Вчора швидкісний спуск у Венгені виграв господар змагань і лідер Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт.

Хенрік Крістофферсен Кубок світу з гірських лиж Атле Лі Макграт

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