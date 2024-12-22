Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Жіночий супергігант у Санкт-Моріці скасували

Олег Дідух — 22 грудня 2024, 13:55
Жіночий супергігант у Санкт-Моріці скасували
x.com/fisalpine

Другий жіночий супергігант на етапі Кубку світу в швейцарському Санкт-Моріці скасували через важкі погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Старт гонки був запланований на 12:00 за київським часом, проте декілька разів переносився через сильний вітер, туман і снігопад. Врешті організатори змирилися з неможливістю проведення змагань.

Чи буде перенесено цей супергігант на іншу дату в іншу локацію, поки що не відомо. Наступний етапі жіночого Кубку світу відбудеться в австрійському Земмерінгу 28-29 грудня. У програмі заплановані гігант і слалом.

Нагадаємо, вчора перший супергігант у Санкт-Моріці виграла австрійка Корнелія Хюттер. Сьогодні, 22 грудня у чоловічому Кубку світу відбудеться гігант в італійській Альта Бадії.

Кубок світу з гірських лиж

Кубок світу з гірських лиж

Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Валь Гардені
Вонн фінішувала 14-ю у першій гонці після повернення на Кубок світу, перемога Хюттер
Гірські лижі. Кассе здобув першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу
Гірські лижі у сезоні-2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Повернення Вонн, генеральна репетиція Турне. Анонс лижного вікенду

Останні новини