Жіночий супергігант у Санкт-Моріці скасували

Другий жіночий супергігант на етапі Кубку світу в швейцарському Санкт-Моріці скасували через важкі погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Старт гонки був запланований на 12:00 за київським часом, проте декілька разів переносився через сильний вітер, туман і снігопад. Врешті організатори змирилися з неможливістю проведення змагань.

Чи буде перенесено цей супергігант на іншу дату в іншу локацію, поки що не відомо. Наступний етапі жіночого Кубку світу відбудеться в австрійському Земмерінгу 28-29 грудня. У програмі заплановані гігант і слалом.

Нагадаємо, вчора перший супергігант у Санкт-Моріці виграла австрійка Корнелія Хюттер. Сьогодні, 22 грудня у чоловічому Кубку світу відбудеться гігант в італійській Альта Бадії.