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Гірські лижі. Раст здобула другу перемогу в кар’єрі

Олег Дідух — 14 січня 2025, 22:57
Гірські лижі. Раст здобула другу перемогу в кар’єрі
Каміль Раст
x.com/fisalpine

Швейцарська гірськолижниця Каміль Раст виграла слалом на етапі Кубку світу в австрійському Флахау. Для неї це друга перемога в кар’єрі на Кубку світу, обидві були здобуті в поточному сезоні.

Раст прорвалася з восьмого місця після першої спроби та у підсумку на 0,16 секунди випередила свою партнерку по команді, Венді Холденер. Компанію на подіумі двом швейцаркам склала шведка Сара Хектор.

Після першої спроби впевнено лідирувала господарка змагань Катаріна Лінсбергер. Проте австрійка припустилася помилки на початку другої спроби, і у підсумку не лише втратила півтори секунди переваги над Раст, а й залишилася без подіуму – четверте місце.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, в неділю, 12 січня Лорен Масуга несподівано виграла супергігант на Кубку світу в Санкт-Антоні.

Кубок світу з гірських лиж Катаріна Лінсбергер Каміль Раст Сара Хектор Венді Холденер

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