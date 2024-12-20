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Гірські лижі. Кассе здобув першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 20 грудня 2024, 15:32
Гірські лижі. Кассе здобув першу в кар’єрі перемогу на Кубку світу
Маттіа Кассе
instagram.com/cassemattia

Італійський гірськолижник Маттіа Кассе несподівано виграв супергігант на домашньому етапі Кубку світу у Валь Гардені. Для 34-річного ветерана це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу. Раніше він тричі піднімався на подіум.

Кассе всього на 0,01 секунди випередив американця Джареда Голдберга. Топ-3 замкнув чинний володар Кубка світу, швейцарець Марко Одерматт.

Один із головних фаворитів старту, француз Сіпрієн Сарразен, зійшов із дистанції.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, завтра, 21 грудня, на жіночому супергіганті у швейцарському Санкт Моріці має відбутися повернення на Кубок світу після більш ніж 5-річної перерви легендарної американки Ліндсі Вонн. У чоловіків у суботу у Валь Гардені відбудеться швидкісний спуск.

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