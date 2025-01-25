Гірські лижі. Кроуфорд здобув першу перемогу на Кубку світу

Канадський гірськолижник Джеймс Кроуфорд виграв найпрестижніший старт чоловічого Кубку світу – швидкісний спуск на легендарній трасі "Штрайф" в австрійському Кітцбюелі. Він всього на 0,08 секунди випередив швейцарця Алексіса Монне. Топ-3 замкнув ще один канадець, Кемерон Александер.

Для Кроуфорда це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу, до цього він чотири рази фінішував у топ-3. При цьому, канадець є чинним чемпіоном світу в супергіганті.

Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував лише з шостим результатом. Вчора, 24 січня, він виграв супергігант у Кітцбюелі.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий швидкісний спуск в Гарміш-Партенкірхені виграла Федеріка Бріньоне, яка всього на 0,01 секунди випередила свою партнерку по збірній Італії, Соф’ю Годжу.