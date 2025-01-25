Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Кроуфорд здобув першу перемогу на Кубку світу

Олег Дідух — 25 січня 2025, 15:06
Гірські лижі. Кроуфорд здобув першу перемогу на Кубку світу
Джеймс Кроуфорд
x.com/fisalpine

Канадський гірськолижник Джеймс Кроуфорд виграв найпрестижніший старт чоловічого Кубку світу – швидкісний спуск на легендарній трасі "Штрайф" в австрійському Кітцбюелі. Він всього на 0,08 секунди випередив швейцарця Алексіса Монне. Топ-3 замкнув ще один канадець, Кемерон Александер.

Для Кроуфорда це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу, до цього він чотири рази фінішував у топ-3. При цьому, канадець є чинним чемпіоном світу в супергіганті.

Лідер загального заліку Кубку світу, швейцарець Марко Одерматт, фінішував лише з шостим результатом. Вчора, 24 січня, він виграв супергігант у Кітцбюелі.

Підсумкові результати:

Раніше жіночий швидкісний спуск в Гарміш-Партенкірхені виграла Федеріка Бріньоне, яка всього на 0,01 секунди випередила свою партнерку по збірній Італії, Соф’ю Годжу.

Кроуфорд Кубок світу з гірських лиж

Кубок світу з гірських лиж

0,01 секунди на користь Бріньоне. Італійки оформили переможний дубль у швидкісному спуску
Гірські лижі. Одерматт виграв супергігант у Кітцбюелі
Шиффрін назвала терміни повернення на Кубок світу
Момент істини для Марусяка, повернення Клебо. Анонс лижного вікенду
Гірські лижі. Робінсон виграла гігант у Кронплатці, фіаско Італії

Останні новини