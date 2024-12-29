Гірські лижі. Мьоллер здобув першу перемогу в кар’єрі
Фредрік Мьоллер
x.com/fisalpine
Норвезький гірськолижник Фредрік Мьоллер виграв супергігант на етапі Кубку світу в італійському Борміо. Для нього це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.
24-річний норвежець на 0,20 секунди випередив австрійця Вінсента Кріхмайра, для якого це перший подіум у поточному сезоні. Топ-3 замкнув несподіваний переможець суботнього швидкісного спуску, швейцарець Алексіс Монне.
Його партнер по команді Марко Одерматт фінішував п’ятим і зберіг лідерство як у генеральній класифікації Кубку світу, так і в заліку супергіганта.
Підсумкові результати:
Чоловічий Кубок світу йде на 9-денну паузу та відновиться 8 січня вечірнім слаломом у італійській Мадонна ді Кампільо.
Вчора Федеріка Бріньоне виграла гігант у Земмерінгу.