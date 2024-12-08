Гірські лижі. Бротен приніс Бразилії перший подіум на Кубку світу, перемога Тумлера

Швейцарський гірськолижник Томас Тумлер виграв гігантський слалом, який закривав програму етапу в американському Бівер Кріку. Для нього це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Другим фінішував Лукас Бротен, який приніс Бразилії перший в історії подіум на Кубку світу. Це його перший п’єдестал пошани після річної паузи в кар’єрі та зміни спортивного громадянства. Топ-3 замкнув словенець Жан Краньєц.

П’ятим фінішував норвежець Хенрік Крістофферсен, який захопив одноосібне лідерство у загальному заліку.

У другій спробі зійшов з дистанції головний фаворит, швейцарець Марко Одерматт, який вчора виграв супергігант. Для чинного володаря Великого кришталевого глобуса це третій поспіль схід з дистанції в гіганті.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться у французькому Валь д’Ізері 14-15 грудня.