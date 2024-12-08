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Гірські лижі. Бротен приніс Бразилії перший подіум на Кубку світу, перемога Тумлера

Олег Дідух — 8 грудня 2024, 23:18
Гірські лижі. Бротен приніс Бразилії перший подіум на Кубку світу, перемога Тумлера
Томас Тумлер
x.com/fisalpine

Швейцарський гірськолижник Томас Тумлер виграв гігантський слалом, який закривав програму етапу в американському Бівер Кріку. Для нього це перша в кар’єрі перемога на Кубку світу.

Другим фінішував Лукас Бротен, який приніс Бразилії перший в історії подіум на Кубку світу. Це його перший п’єдестал пошани після річної паузи в кар’єрі та зміни спортивного громадянства. Топ-3 замкнув словенець Жан Краньєц.

П’ятим фінішував норвежець Хенрік Крістофферсен, який захопив одноосібне лідерство у загальному заліку.

У другій спробі зійшов з дистанції головний фаворит, швейцарець Марко Одерматт, який вчора виграв супергігант. Для чинного володаря Великого кришталевого глобуса це третій поспіль схід з дистанції в гіганті.

Підсумкові результати:

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться у французькому Валь д’Ізері 14-15 грудня.

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