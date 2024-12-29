Гірські лижі. Лютіч здобула першу перемогу на Кубку світу

Хорватська гірськолижниця Зрінка Лютіч з розгромною перевагою в 1,75 секунди виграла слалом на етапі Кубку світу в австрійському Земмерінгу. Це її перша перемога в кар’єрі та перша перемога для збірної Хорватії на жіночому Кубку світу з 2006 року.

Лютіч у Земмерінгу випередила німкеню Лену Дюрр та господарку змагань, австрійку Катаріну Лінсбергер. Хорватка показала найкращий час у обох спробах.

Четвертою стала швейцарка Каміль Раст, що дозволило їй повернути собі лідерство у загальному заліку Кубку світу. Вона тимчасово втратила його після вчорашньої перемоги Федеріки Бріньоне в гіганті. Також вона зберегла червоний біб лідера слаломного заліку.

Підсумкові результати:

Раніше Фредрік Мьоллер виграв супергігант у Борміо.