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Гірські лижі. Годжа здобула першу перемогу після травми

Олег Дідух — 15 грудня 2024, 22:03
Гірські лижі. Годжа здобула першу перемогу після травми
Соф'я Годжа
instagram.com/iamsofiagoggia

Італійська гірськолижниця Соф’я Годжа виграла супергігант на етапі Кубку світ в американському Бівер Кріку. Для неї це перша перемога після важкого перелому ноги, який вона отримала на початку лютого поточного року.

Годжа майже на півсекунди випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі. Топ-3 несподівано замкнула австрійка Аріана Редлер. Вона не пустила на подіум свою партнерку по команді Корнелію Хюттер, яка вчора виграла швидкісний спуск.

Підсумкові результати:

На цьому північноамериканське турне жіночого Кубку світу завершилося. Наступний етап відбудеться у швейцарському Валь д’Ізері 21-22 грудня.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, український стрибун Євген Марусяк посів 12 місце на Кубку світу в Нойштадті. Це другий найкращий результат в історії України.

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