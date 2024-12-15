Гірські лижі. Годжа здобула першу перемогу після травми

Італійська гірськолижниця Соф’я Годжа виграла супергігант на етапі Кубку світ в американському Бівер Кріку. Для неї це перша перемога після важкого перелому ноги, який вона отримала на початку лютого поточного року.

Годжа майже на півсекунди випередила швейцарку Лару Гут-Бехрамі. Топ-3 несподівано замкнула австрійка Аріана Редлер. Вона не пустила на подіум свою партнерку по команді Корнелію Хюттер, яка вчора виграла швидкісний спуск.

Підсумкові результати:

На цьому північноамериканське турне жіночого Кубку світу завершилося. Наступний етап відбудеться у швейцарському Валь д’Ізері 21-22 грудня.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, український стрибун Євген Марусяк посів 12 місце на Кубку світу в Нойштадті. Це другий найкращий результат в історії України.