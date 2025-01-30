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Гірські лижі. Шиффрін – десята у першій гонці після травми

Олег Дідух — 30 січня 2025, 22:59
Гірські лижі. Шиффрін – десята у першій гонці після травми
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін фінішувала лише десятою у своїй першій гонці після травми. Востаннє вона виходила на старт 60 днів тому в домашньому гіганті в американському Кіллінгтоні.

Розгромну перемогу здобула хорватка Зрінка Лютіч, яка випередила найближчу переслідувачку на 1,26 секунди. Для неї це третя перемога в кар’єрі.

Компанію на подіумі Лютіч склали шведка Сара Хектор і німкеня Лена Дюрр, які прорвалися з сьомого та восьмого після першої спроби відповідно.

Підсумкові результати:

Це був останній старт у жіночому Кубку світу перед чемпіонатом світу 2025 року в Заальбах-Хінтерглеммі. Мундіаль стартує у вівторок, 4 лютого.

Вчора чоловічий слалом у Шладмінгу виграв норвежець Тімон Хауган.

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