Гірські лижі. Шиффрін – десята у першій гонці після травми

Зіркова американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін фінішувала лише десятою у своїй першій гонці після травми. Востаннє вона виходила на старт 60 днів тому в домашньому гіганті в американському Кіллінгтоні.

Розгромну перемогу здобула хорватка Зрінка Лютіч, яка випередила найближчу переслідувачку на 1,26 секунди. Для неї це третя перемога в кар’єрі.

Компанію на подіумі Лютіч склали шведка Сара Хектор і німкеня Лена Дюрр, які прорвалися з сьомого та восьмого після першої спроби відповідно.

Підсумкові результати:

Це був останній старт у жіночому Кубку світу перед чемпіонатом світу 2025 року в Заальбах-Хінтерглеммі. Мундіаль стартує у вівторок, 4 лютого.

Вчора чоловічий слалом у Шладмінгу виграв норвежець Тімон Хауган.