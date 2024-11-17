Гірські лижі. Ноель виграв слалом у Леві

Французький гірськолижник Клеман Ноель виграв слалом на етапі Кубку світу в фінському Леві. Він на 0,80 секунди випередив норвежця Хенріка Крістоффесрена, який у другій спробі здійснив рейд з 11 місця на подіум.

Для Ноеля це 11-та перемога в кар’єрі на Кубку світу. Його партнер по команді, Стівен Ам’єз, став шостим.

Топ-3 замкнув швейцарець Лоїк Лейяр. Як і на відкритті сезону в австрійському Зольдені, четвертим став Лукас Бротен, який повернувся після річної паузи і тепер представляє Бразилію.

Підсумкові результати:

Вчора жіночий слалом у Леві виграла Мікаела Шиффрін. Наступний етап Кубку світу відбудеться за тиждень, 23-24 листопада в австрійському Гурглі, де також відбудуться чоловічий та жіночий слаломи.